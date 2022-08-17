Ко Дню флага России Петербург украсят 200 национальными триколорами

Северную столицу начинают украшать ко Дню государственного флага России, информирует "Петербургский дневник". В центре города появятся сотни российских триколоров.

К примеру, только на Невском проспекте повесят 160 флагов РФ на 80 опорах. Также по 10 триколоров разместят на специальных перевозных флагштоках на площади Пролетарской Диктатуры, площади Восстания, Сенатской площади и Исаакиевской площади. В общей сложности город украсят 200 флагами.

Кроме того, в честь праздника в центре разместят 110 плакатов по данному случаю. Их монтируют в рекламные конструкции. Наконец, ко Дню флага изготовили посвящённые данному событию видеоролики, которые горожанами и гостям города будут показывать на 11 дисплеях.