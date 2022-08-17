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Новости 20:26

Ко Дню флага России Петербург украсят 200 национальными триколорами

фото ЗакС политика Ко Дню флага России Петербург украсят 200 национальными триколорами

Северную столицу начинают украшать ко Дню государственного флага России, информирует "Петербургский дневник". В центре города появятся сотни российских триколоров.

К примеру, только на Невском проспекте повесят 160 флагов РФ на 80 опорах. Также по 10 триколоров разместят на специальных перевозных флагштоках на площади Пролетарской Диктатуры, площади Восстания, Сенатской площади и Исаакиевской площади. В общей сложности город украсят 200 флагами.

Кроме того, в честь праздника в центре разместят 110 плакатов по данному случаю. Их монтируют в рекламные конструкции. Наконец, ко Дню флага изготовили посвящённые данному событию видеоролики, которые горожанами и гостям города будут показывать на 11 дисплеях.


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