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РБК: В апреле-июне за границу отправились 5 млн россиян, что на 28% больше, чем в 2021 году

фото ЗакС политика РБК: В апреле-июне за границу отправились 5 млн россиян, что на 28% больше, чем в 2021 году

Россию покидает всё больше людей: в период с апреля по июнь текущего года за рубеж уехали 5 млн граждан РФ, следует из статистики пограничной службы ФСБ, которую публикует РБК

Показатель стал на 28% больше, чем в первом квартале 2022 года, и на 21% большем, чем за аналогичный квартал, но годом ранее.

Количество поездок в "недружественные" страны - "недружественными" их обозначили в ФСБ - резко упало: так, в европейские государства отправилось на 36% меньше людей (437 тысяч) в годовом выражении, а в США за апрель-июнь улетели всего 39 россиян, то есть в 941 раз меньше, чем годом ранее (36,7 тысяч).

При этом значительно возрос миграционный поток в страны ближнего зарубежья. К примеру, в Казахстан уехало в 2,9 раз больше граждан (568 тысяч), чем в аналогичном квартале 2021 года. В Армению отправилось в полтора раза больше россиян (до 180 тысяч), равно как в 5,7 раз увеличился миграционный приток в Грузию (до 163 тысяч).


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