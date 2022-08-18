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Новости 9:58

Беглов подписал постановление о субсидировании компаний-экспортёров

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о субсидировании компаний-экспортёров

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий АНО "Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства", информирует пресс-служба Смольного.

Деньги выделены для финансирования затрат, которые связаны с обеспечением деятельности центра, а также на оказание помощи малому и среднему бизнесу, который осуществляет вывод своей продукции на экспорт.

Всего в нынешнем году на данные цели из бюджета города предусмотрено 26,7 млн рублей.


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