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Новости 11:17

Смольный пообещал сдать все "проблемные" ЖК в Петербурге до конца 2023 года

фото ЗакС политика Смольный пообещал сдать все "проблемные" ЖК в Петербурге до конца 2023 года

Руководитель комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский пообещал до конца 2023 года сдать все последние "проблемные" жилые комплексы, информирует пресс-служба Смольного.

По состоянию на начало текущего года, отметил чиновник, в Северной столице имелось 15 долгостроев. На данном этапе их довозведения сданы уже три — ЖК "Морской конёк" в Сестрорецке, ЖК "Парнас" в Парголово и ЖК "Шуваловский Парк" на улице Прокофьева. Также строители закончили возводить многоэтажный паркинг на 504 машино-места в составе ЖК "Светлый мир "Тихая гавань…" на улице Кораблестроителей.

"Работу по завершению долгостроев ведём планомерно. Их количество неуклонно сокращается. Если застройщик не может закончить строительство, находим нового. В ближайшем будущем эта проблема будет решена окончательно", - отчитался в свою очередь петербургский глава Александр Беглов.

До конца текущего года должны сдать ещё 7 "проблемых" домов в составе ЖК "Парнас", "Трио", "Новая Скандинавия", "Осень" и "Изумрудный".

По завершении 2023 года в эксплуатацию должны ввести последние пять долгостроев в ЖК "На Заречной", ЖК "Ломоносов" и ЖК "Трио".


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