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Новости 12:05

В Архангельске ветеран МЧС бросил преподавание в вузе из-за нежелания менять пацифистскую позицию по СВО

фото ЗакС политика В Архангельске ветеран МЧС бросил преподавание в вузе из-за нежелания менять пацифистскую позицию по СВО

Архангельский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей ветерана МЧС Дмитрия Чистякова за его пацифистские посты в социальной сети "ВКонтакте", пишет издание "7х7". Спасателю инкриминировали дискриминацию Вооружённых сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

В публикациях, послуживших поводом для составления протокола, Чистяков критиковал военную спецоперацию на Украине. На данный момент его записи удалены.

По сведениям "7х7", Чистяков стал жертвой доноса. После того как он узнал о протоколе и готовящемся суде, ему пришлось уволиться "по собственному желанию" из Северного управления гидрометеорологии, где он вёл курс "ЧС социального характера".

"Честно пояснил завкафедрой, почему я не желаю продолжать, связано это с моей позицией относительно СВО на Украине: врать я не стану, а рисовать себе административку или, того хуже, уголовку за свои публичные лекции как-то не входит в жизненные планы", — написал после всего Чистяков в соцсети "ВКонтакте".


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