Комздрав сообщил о количестве доступных для петербуржцев COVID-коек

Петербургский комитет по здравоохранению рассказал о количестве инфекционных коек, которые доступны для горожан с коронавирусом: так, по состоянию на 18 августа, в Северной столице для пациентов с COVID-19 развёрнуты 520 мест в стационарах, информирует пресс-служба ведомства.

Так, в новом корпусе-трансформере городской больницы Святого Георгия для ковидных больных развёрнуто 113 коек, в том числе 19 реанимационных.

Начиная с утра 18 августа коронавирусных пациентов принимает госпиталь-трансформер клинической больницы Святителя Луки, где организовали 150 инфекционных мест.

Кроме того, сегодня стал вести приём COVID-пациентов корпус городской больницы № 38 им. Семашко: там действует 257 мест.

Всего на данный момент для горожан с ковидом доступны 2 712 коек, свободными из которых остаются чуть более 25%.