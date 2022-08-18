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Новости 13:05

Думский единоросс предложил судить иноагентов за дискредитацию ВС РФ сразу по уголовной статье

фото ЗакС политика Думский единоросс предложил судить иноагентов за дискредитацию ВС РФ сразу по уголовной статье

Думский парламентарий от фракции "Единая Россия" обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с предложением привлекать иностранных агентов по уголовной статье о дискредитации российской армии в обход административной, пишет РИА "Новости".

"С началом СВО на территории Украины некоторые лица стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российских военнослужащих", - говорится в обращении Федорова.

Продолжая, он отметил, что, по его мнению, "не последнюю роль в данных действиях играют так называемые иностранные агенты".

В связи с этим народный избранник предложил Краснову изучить возможность внесения корректив в статью 280.3 УК РФ для того, чтобы уголовно преследовать иноагентов, "минуя административную статью".


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