Думский единоросс предложил судить иноагентов за дискредитацию ВС РФ сразу по уголовной статье

Думский парламентарий от фракции "Единая Россия" обратился к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с предложением привлекать иностранных агентов по уголовной статье о дискредитации российской армии в обход административной, пишет РИА "Новости".

"С началом СВО на территории Украины некоторые лица стали допускать публичные высказывания с целью дискредитации российских военнослужащих", - говорится в обращении Федорова.

Продолжая, он отметил, что, по его мнению, "не последнюю роль в данных действиях играют так называемые иностранные агенты".

В связи с этим народный избранник предложил Краснову изучить возможность внесения корректив в статью 280.3 УК РФ для того, чтобы уголовно преследовать иноагентов, "минуя административную статью".