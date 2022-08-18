Смольный продлил контракт на строительство городского метро до 2032 года

Администрация Петербурга пролонгировала срок действия контракта на строительство городского метро на десять лет вперёд - до 2032 года, информирует "Фонтанка". Соответствующее постановление подписал градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Согласно документу, вносятся коррективы в условия договора с "Метростроем Северной столицы" в части предельного срока исполнения работ: на данный момент он установлен на отметке 1 октября 2023 года.

Ранее Смольный заключил со своим единственным подрядчиком "Метростроем Северной столицы" контракт на возведение 37 объектов за 602 млрд рублей на срок до 2023 года. Однако реализовать такой объём финансирования в такой краткий срок невозможно, поэтому на каждый новый объект из 37 будет запущено дополнительное соглашение к контракту. По данным журналистов, по нескольким уже готовы соглашения.