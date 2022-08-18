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Новости 13:59

"Медицинский десант" из Ленобласти рассказал о ситуации в "подшефном" Енакиево

фото ЗакС политика "Медицинский десант" из Ленобласти рассказал о ситуации в "подшефном" Енакиево

В расположенном в ДНР городе Енакиево, над которым взяла "шефство" Ленинградская область, уже более месяца работает "медицинский десант" из региона, информирует пресс-служба администрации Ленобласти.

В течение этого времени областные медики оказали свыше трёх тысяч консультаций и провели равное количество исследований – УЗИ, флюорография, маммография, анализы крови и мочи.

Заместитель главного врача Гатчинской больницы Наталья Дымнич, работающая в Енакиево, рассказала, с какими проблемами к областным медикам наиболее чаще обращались местные жители.

"Так как Енакиево – город шахтеров и металлургов, здесь четко прослеживаются профессиональные заболевания: у взрослых – болезни лёгких, у детей – астмы, аллергии, риниты. На фоне стрессов от ситуации вокруг идет много заболеваний сердечно-сосудистой системы, в их числе гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца", – отчиталась врач.

К тому же, добавила Дымнич, медикам приходится работать в непростых погодных условиях: днём температура на улице достигает 37 градусов, а вечером опускается до +27.

В основном, заключила специалист, к ним за помощью обращаются люди пенсионного возраста.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области


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