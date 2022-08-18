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Новости 14:32

Суд в Ростове-на-Дону арестовал молодых людей, подозреваемых в поджоге полицейского Z-автомобиля

фото ЗакС политика Суд в Ростове-на-Дону арестовал молодых людей, подозреваемых в поджоге полицейского Z-автомобиля

Суд в Ростове-на-Дону отправил в СИЗО двух молодых людей, которые подозреваются в поджоге полицейского автомобиля с Z-символикой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Указывается, что одному мужчине исполнилось 22 года, другому — 24 года. В течение нескольких дней они вели наблюдение за парковкой, примыкающей к зданию одного из ОВД. Застав момент, когда за ними никто не смотрит, они облили авто бензином, подожгли его и скрылись с места преступления.

После этого сообщники уехали в другой регион, пытаясь скрыться от следствия, однако затем вернулись и "поселились" в лесу, где их позднее и поймали. На месте, как утверждают в МВД, нашли также тайник, в котором хранились их документы, телефоны и пистолет.

В ходе допросов молодые люди рассказали, что подожгли полицейскую машину за деньги, которые им якобы перечислили с территории Украины.

В их отношении заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества").


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