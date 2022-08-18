Под Петербургом открылся второй корпус фармацевтического завода "Северная звезда"

В деревне Низино Ломоносовского района ввели в эксплуатацию второй корпус фармацевтического завода "Северная звезда", о чем сообщает пресс-служба областного правительства. Производственный корпус дал региону более 250 новых рабочих мест.

На промышленном объекте площадью 7200 кв. метров собираются производить ежегодно до 140 млн ампул, до 13 млн упаковок глазных капель и до 10 млн упаковок спреев. Таким образом было реализовано соглашение, подписанное на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

В свою очередь на ПМЭФ, состоявшемся нынешним летом, на базе "Северной звезды" было решено построить складской комплекс для временного хранения сырья. К проекту привлекут около 1 млрд рублей инвестиций. Он позволит создать 70 рабочих мест.

фото: lenobl.ru