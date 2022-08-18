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Муниципал 15:53

Мундеп просит Беглова разрешить районным администрациям ремонтировать контейнерные площадки

фото ЗакС политика Мундеп просит Беглова разрешить районным администрациям ремонтировать контейнерные площадки

Замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов официально обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой о расширении полномочий сотрудников районных администраций. По мнению муниципального депутата, чиновников районного уровня следует наделить правом производить ремонт и обслуживание контейнерных площадок.

"Сейчас сложилась удивительная ситуация, когда ремонт контейнерных площадок не осуществляет ни один орган власти. Считаю, губернатор должен как можно скорее закрепить данные полномочия за районными администрациями или комитетами", - считает активист.

В течение лета депутату приходят ответы из администрации Кировского района, а также комитета по природопользованию, в которых госслужащие ссылаются на недостаток полномочий. Тем временем состояние, в котором содержатся некоторые из контейнерных площадок, Кондрашова не устраивает. В письме к Беглову он упоминает и просит взять на контроль такие адреса, как проспект Народного Ополчения, 175 и улица Стойкости, 4.


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