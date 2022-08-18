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Новости 16:41

Под Гатчиной выявили факт самовольного использования лесов

фото ЗакС политика Под Гатчиной выявили факт самовольного использования лесов

После жалоб экоактивистов сотрудники Гатчинского лесничества составили акт о самовольном использовании лесного участка, граничащего с полигоном твердых бытовых отходов "Вырица". Как сообщает общественное движение "Зеленый фронт", на территории незаконно рубили лес и складировали отходы производства и потребления. Нарушителем называют ООО "Монита", арендующее участок с 2019 года.

"Предполагалось, что отходы будут сортироваться в построенном компанией ангаре, неликвидная фракция будет вывозиться на законные объекты размещения отходов, а не размещаться на закрытом полигоне", - рассказал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Материалы проверки поступили в УМВД по Гатчинскому району, региональный Госэконадзор и Гатчинскую городскую прокуратуру. В них говорится об "уничтожении лесных насаждений до степени прекращения роста".

фото: Зеленый фронт


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