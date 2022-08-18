Россельхознадзор рассказал о подмене мяса в сосисках и колбасе

На фоне общего снижения фальсификаций, к которым прибегают производители продуктов питания, в России сохраняется практика подмены мяса в колбасных изделиях, пишет РБК со ссылкой на главу Роспотребнадзора Сергея Данкверта. При этом подделки встречаются и на рынке продуктов, предназначенных для детей. Таким образом изготовителям время от времени удается обманывать мониторинговую систему "Меркурий", введенную четыре года назад.

"Многие мясокомбинаты не понимают, что мы сегодня анализируем входящее к ним сырье, которое они используют при производстве продукции. И очень стыдно смотреть, когда там пишут "Сосиски детские. ГОСТ" или "Сервелат детский. ГОСТ", - рассказал специалист.

Отдельно возмущает чиновника мотивация производителей, которая отнюдь не выглядит в его глазах желанием наполнить рынок доступными товарами. Он называет мошенничеством попытки выдать "спред за сливочное масло, а консервы из сельди — за консервы из сайры".

"Вы хотите сделать "Докторскую" колбасу из легкого или трахеи и написать "ГОСТ"? Но это неприлично. Почему? По ГОСТу положено добавлять не менее 75% мяса", - отметил Данкверт.

По его мнению, описываемое явление не искоренено из-за недостаточно строгих наказаний.