"Сельскую ипотеку" сделали бессрочной

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление программы "Сельская ипотека", благодаря чему она стала бессрочной. Как сообщается на сайте правительства, срок действия программы истекал в конце нынешнего года.

"Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы", - подчеркнул чиновник.

В рамках программы, реализуемой с 2020 года, россияне могут взять кредит на покупку участка или жилья не более чем под 3% годовых. За три неполных года "Сельской ипотекой" воспользовались почти 100 тысяч раз. Проект действует только применительно к населенным пунктам с численностью населения не более 30 тысяч человек.