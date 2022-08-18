Суд отправил под домашний арест чиновницу по делу о хищениях на благоустройстве в Сясьстрое

Петроградский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для замглавы администрации Сясьстроя Ольги Турановой, проходящей по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, чиновнице инкриминируют многомиллионные хищения на благоустройстве парка "Сосновый бор" в Сясьстрое. Избранная Турановой предварительная мера продлится как минимум до 29 сентября.

По версии следствия, федеральные деньги в размере 27,3 млн рублей (треть от всей суммы контракта) были похищены организованной группой со счетов МО "Сясьское городское поселение" и МБУ "Городская служба благоустройства – Парк". Невыполненные работы по благоустройству были приняты с оформлением подложных документов.

Ранее суд аналогичным образом отказал следствию, отправив под домашний арест другого фигуранта дела — главу ООО "Петрофонд" Евгения Новикова.