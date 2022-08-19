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Новости 9:26

Глава Индонезии заявил о намерении Путина лично посетить осенний саммит G20

фото ЗакС политика Глава Индонезии заявил о намерении Путина лично посетить осенний саммит G20

Президент России Владимир Путин, а также председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин намерены лично посетить осенний саммит "Большой двадцатки" G20, известил в разговоре с Bloomberg руководитель Индонезии Джоко Видодо.

"Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сообщил мне, что он приедет", — сказал Видодо.

В то же время в китайском МИД никак не прокомментировали данную информацию, аналогичным образом поступили и в аппарате главы российского государства. При этом близкий к Кремлю собеседник агентства заявил, что Путин действительно собирается лично поучаствовать в международной встрече.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября 2022 года в Индонезии на острове Бали.


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