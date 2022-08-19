ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:43

Бастрыкин поручил оказать помощь ленинградской блокаднице

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил оказать помощь ленинградской блокаднице

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим подчинённым поручение помочь жительнице блокадного Ленинграда, информирует пресс-служба СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль Главного управления Следкома.

За помощью в СК обратилась пожилая женщина, ныне проживающая в Пермском крае. Она рассказывала, что ей отказывают в получении памятного знака о том, что до августа 1942 года она находилась в блокадном Ленинграде. Систематический отказ она получает ввиду ошибки в архивных данных, в которых неправильно написана дата её рождения и дата выезда из осаждённого города. Примечательно, но женщина не требует для себя льгот, полагающихся блокадникам, а просто хочет точно зафиксировать свои данные.

Фото: Александр Бастрыкин / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама