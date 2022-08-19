Бастрыкин поручил оказать помощь ленинградской блокаднице

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим подчинённым поручение помочь жительнице блокадного Ленинграда, информирует пресс-служба СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль Главного управления Следкома.

За помощью в СК обратилась пожилая женщина, ныне проживающая в Пермском крае. Она рассказывала, что ей отказывают в получении памятного знака о том, что до августа 1942 года она находилась в блокадном Ленинграде. Систематический отказ она получает ввиду ошибки в архивных данных, в которых неправильно написана дата её рождения и дата выезда из осаждённого города. Примечательно, но женщина не требует для себя льгот, полагающихся блокадникам, а просто хочет точно зафиксировать свои данные.

Фото: Александр Бастрыкин / "ВКонтакте"