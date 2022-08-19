В Петербурге ввели в эксплуатацию половину запланированных на год светофоров

Новые светофоры были установлены на улицах Петербурга, причём в эксплуатацию введена уже половина запланированных на год объектов, отчитались в пресс-службе Смольного.

Так, их установили на Комсомольской площади, на перекрёстке проспекта Народного Ополчения с улицей Добровольцев и на пересечении Санкт-Петербургского и Ново-Нарвского шоссе. Обозначенные места были избраны приоритетными по итогам заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, действующей при губернаторе Северной столицы.

"Сегодня растет интенсивность дорожного движения и число пешеходов. Необходимо обеспечить безопасность всех участников движения. В этом году будут подключены 22 светофорных объекта в нескольких районах города", - высказался по случаю городской глава Александр Беглов.

В эксплуатацию с начала нынешней весны введены одиннадцать новых светофоров, что составляет половину от запланированного на год объёма работ. Размещение объектов утверждено в специальной адресной программе.