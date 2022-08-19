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Новости 11:26

Политолога Екатерину Шульман* "поздравили" с днём рождения иноагентским штрафом

фото ЗакС политика Политолога Екатерину Шульман* "поздравили" с днём рождения иноагентским штрафом

Политолога Екатерину Шульман*, празднующую сегодня день рождения, оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах, известил адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале, ссылаясь на сообщение от своего коллеги Леонида Соловьева.

Решение вынес Мещанский районный суд Москвы. Сумма наложенной на Шульман* санкции составила 10 тысяч рублей. 

"Государство в лице Мещанского суда поздравило Екатерину Шульман* с днём рождения", - иронизирует Чиков.

Ранее Шульман* опротестовала отказ исключить её из реестра иностранных агентов Министерства юстиции.

*Минюст внёс Екатерину Шульман в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

Фото: Екатерина Шульман* / Telegram


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