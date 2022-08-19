Политолога Екатерину Шульман* "поздравили" с днём рождения иноагентским штрафом

Политолога Екатерину Шульман*, празднующую сегодня день рождения, оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах, известил адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале, ссылаясь на сообщение от своего коллеги Леонида Соловьева.
Решение вынес Мещанский районный суд Москвы. Сумма наложенной на Шульман* санкции составила 10 тысяч рублей.
"Государство в лице Мещанского суда поздравило Екатерину Шульман* с днём рождения", - иронизирует Чиков.
Ранее Шульман* опротестовала отказ исключить её из реестра иностранных агентов Министерства юстиции.
*Минюст внёс Екатерину Шульман в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента