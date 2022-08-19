Политолога Екатерину Шульман* "поздравили" с днём рождения иноагентским штрафом

Политолога Екатерину Шульман*, празднующую сегодня день рождения, оштрафовали за нарушение законодательства об иностранных агентах, известил адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале, ссылаясь на сообщение от своего коллеги Леонида Соловьева.

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