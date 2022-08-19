Смольный выделил свыше 20 млн рублей на закупку новых инструментов для музшкол

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский отчитался о ходе выполнения регионального проекта "Культурная среда в Санкт-Петербурге". Сводка приведена в Telegram-канале чиновника.

Так, сообщает Пиотровский, с начала года было направлено свыше 20 млн рублей на приобретение новых инструментов и учебных материалов, а также другого оборудования для музыкальных и художественных школ города.

Всего в нынешнем году на данные цели предусмотрено более 75 млн рублей.

"Мы обновили материально-техническую базу 20 городских художественных школ. Кроме того, был проведен и капитальный ремонт Охтинского центра эстетического воспитания. Там появились 4 просторных хореографических зала, помещения для разминки, класс теоретических занятий и костюмерная", - написал Пиотровский.

В целях реализации задач, поставленных "культурным" нацпроектом, до 2024 года новые музыкальные инструменты должны появиться в 70 школах допобразования.