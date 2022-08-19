ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:38

Смольный выделил свыше 20 млн рублей на закупку новых инструментов для музшкол

фото ЗакС политика Смольный выделил свыше 20 млн рублей на закупку новых инструментов для музшкол

Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский отчитался о ходе выполнения регионального проекта "Культурная среда в Санкт-Петербурге". Сводка приведена в Telegram-канале чиновника.

Так, сообщает Пиотровский, с начала года было направлено свыше 20 млн рублей на приобретение новых инструментов и учебных материалов, а также другого оборудования для музыкальных и художественных школ города.

Всего в нынешнем году на данные цели предусмотрено более 75 млн рублей.

"Мы обновили материально-техническую базу 20 городских художественных школ. Кроме того, был проведен и капитальный ремонт Охтинского центра эстетического воспитания. Там появились 4 просторных хореографических зала, помещения для разминки, класс теоретических занятий и костюмерная", - написал Пиотровский.

В целях реализации задач, поставленных "культурным" нацпроектом, до 2024 года новые музыкальные инструменты должны появиться в 70 школах допобразования.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама