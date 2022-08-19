На авторов ролика о "чиновнике" Виталии Наливкине составили протоколы из-за использования формы ДПС

В Приморье полиция составила протоколы на авторов ролика о вымышленном чиновнике Виталии Наливкине из-за использования в последнем опубликованном видео формы сотрудников ДПС и полицейской машины, поделился в разговоре с изданием "Сибирь.Реалии"* продюсер Андрей Клочков.

В ролике "Виталий Наливкин спасает полицию" Наливкин приходит на помощь уссурийским горожанам, страдающим от жары, и поливает их из пожарного шланга водой. Под "раздачу" попали также "сотрудники" ДПС, которым деятельный чиновник залил водой машину. В ответ "правоохранители" выразили Наливкину огромную благодарность.

"Актёров, насколько я понял, собираются оштрафовать за ношение формы на съёмках, а нас, организаторов съемки, за "имитацию служебной машины" для ролика", — уточнил Клочков.

В отношении авторов составили административные протоколы о "незаконном ношении форменной одежды" (ч. 1 ст. 17.12 КоАП).

Ролики про вымышленного председателя исполкома Уссурийска Виталия Наливкина выпускаются на YouTube с 2019 года. За это время авторы не единожды попадали под преследование: последний раз в их отношении возбудили уголовное дело из-за видео про подорванный из гранатомёта баннер "Единой России".

*Минюст включил "Сибирь.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: скриншот YouTube-канала "BARAKuda"