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Новости 13:50

ФСБ вручила троим москвичам предупреждения о делах за госизмену из-за пожертвований украинскому фонду

фото ЗакС политика ФСБ вручила троим москвичам предупреждения о делах за госизмену из-за пожертвований украинскому фонду

Сотрудники Федеральной службы безопасности вынесли предупреждения троим москвичам, которые жертвовали деньги украинскому фонду "Вернись живым", информирует ТАСС.

Агентство приводит видеозапись, на которой чередуются кадры того, как силовики зачитывают текст предостережений двум молодым людям и девушке. Один из них стоит с руками за спиной на фоне шкафа, очевидно, у себя дома, у другого на фоне громко лает собака, а девушка при появлении правоохранителей не сдержала слёз.

Всем молодым людям фсбшники зачитывают одинаковый текст о недопустимости переводов в фонд "Вернись живым", деятельность которого, по мнению силовиков, "направлена против безопасности" РФ. Перечисленные в организацию средства, следует из предупреждения, "создают условия для совершения преступления" по уголовной статье 275 "Госизмена".

По окончании записи один из молодых людей, глядя в камеру, говорит следующее: "Я осознаю, что совершил неправильные вещи и раскаиваюсь в этом, что это подвергает опасности нашу страну".

Фонд "Вернись живым" собирает средства на помощь украинской армии.


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