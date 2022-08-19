Правозащитники признали политзаключенным кочегара, арестованного из-за фейков об армии

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал"* внес в свой список российских политзаключенных 61-летнего вологжанина Владимира Румянцева, которого преследуют за публичное выражение пацифистской позиции. С июля он проходит по делу о фейках про действия Вооруженных сил (207.3 УК) и в настоящее время содержится в СИЗО.

"Его уголовное преследование нарушает право на свободу выражения мнения и нацелено на то, чтобы заглушить в России голоса противников ... [спецоперации] и запугать российское гражданское общество", - говорится в заявлении правозащитников.

По версии следствия, Румянцев имел доступ к радиостанции, через которую он транслировал критику военной спецоперации РФ на Украине. Аналогичное содержание имели десятки его постов на персональной странице "ВКонтакте". Анкета в его аккаунте гласит, что в прошлом подследственный работал на кирпичном заводе и в котельной, а последним место работы для него стала некая "подпольная радиостанция". Вологжанину грозит от 5 до 10 лет заключения.

*Минюст внес ПЦ "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента; организация ликвидирована судом