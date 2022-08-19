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Новости 16:05

Книжный магазин в Петербурге оштрафовали на полмиллиона рублей за хранение экстремистской литературы

фото ЗакС политика Книжный магазин в Петербурге оштрафовали на полмиллиона рублей за хранение экстремистской литературы

Суд в Петербурге назначил штраф в размере 500 тысяч рублей владельцам книжного магазина, которых прокуратура Невского района обвинила в хранении для дальнейшего распространения экстремистских материалов. Как сообщает пресс-служба контрольного ведомства, речь идет о "религиозной литературе сайентологической направленности".

Выявленное нарушение подпало под действие ст. 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их хранение для массового распространения). Вместе с назначением взыскания суд постановил изъять тексты, внесенные в федеральный реестр запрещенных материалов. Дело было возбуждено сотрудниками УФСБ по Оренбургской области.


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