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Муниципал 16:30

Шуфутинского пригласили в МО № 72 на праздник "Костры рябин" 2 сентября

фото ЗакС политика Шуфутинского пригласили в МО № 72 на праздник "Костры рябин" 2 сентября

Муниципальное образование № 72 решило провести 2 сентября праздник "Костры рябин". Он состоится в парке Интернационалистов.

Глава муниципалитета Павел Швец написал письмо шансонье Михаилу Шуфутинскому с просьбой стать почетным гостем на этом мероприятии.

"Не будет преувеличением сказать, что главным лейтмотивом наступающей осени на всей территории нашей необъятной страны является Ваша замечательная песня "Третье сентября". Триада непревзойдённых творцов: мастера слова Игоря Николаева, мастера звука Игоря Крутого и Вас, как мастера лиричного и так глубоко трогающего душу исполнения - создала этот нетленный шлягер. В нём соединилось всё: и тоска по уходящему лету, и любование прощальной красой природы, и нежность, и любовь. Песня-символ, песня-гимн - её искренне любят и ценят жители Северной столицы", - написал муниципал.

Программу праздника обещали опубликовать позже.  Отметим, что 3 сентября у Шуфутинского запланирован концерт в Государственном Кремлевском Дворце.

фото: flickr.com


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