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Новости 16:42

Сквер у станции Удельная может лишиться охранного статуса

фото ЗакС политика Сквер у станции Удельная может лишиться охранного статуса

Петербургские чиновники могут снять с охраны территорию возле железнодорожной станции Удельная, признанную объектом культурного наследия регионального значения. Участок земли во второй половине XIX века был благоустроен как сад при Охотничьем доме удельного ведомства. Как пишет строительное издание "Канонер", историко-культурную экспертизу объекта по заказу ООО "Рипристино" выполнил Ян Губин. По его мнению, за девяносто последних лет сквер, примыкающий к станции с юго-запада, изменился почти до неузнаваемости.

"На участке бывшей сенокосной поляны размещена автозаправочная станция, на участках бывшего ягодного огорода и питомника — автостоянка", - в частности, говорится в документе.

По мнению Губина, сами по себе зеленые насаждения напротив нынешнего дома №18 по Фермскому шоссе недостаточны для того, чтобы бывший сад представлял собой историко-культурную ценность.

Издание отмечает, что ООО "Рипристино" заказывает похожие друг на друга экспертизы в разных районах города: как правило, их выводы огорчают градозащитников.


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