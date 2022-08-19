Повреждение исторического памятника в Красном Селе привело к уголовному делу

В Красном Селе возбудили уголовное дело по факту повреждения деревянного памятника архитектуры "Комплекс бывшей Удельной больницы с территорией и зелеными насаждениями". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красносельского района, контролирующей ход расследования.

Сотрудники ведомства установили, что находящийся под государственной охраны ансамбль старинных домов на улице Лермонтова частично лишился уникальных элементов "отделки фасадов, цоколя, а также часть интерьеров в виде отделки печей, напольной метлахской плитки, дверных полотен и наличников". Лицо, признанное виновным по ч.1 ст.243 УК (повреждение или уничтожение объектов культурного наследия), может лишиться свободы на срок до трех лет.

Комплекс зданий бывшей больницы, выполненных в стиле классицизма, был построен в середине XIX века по проекту Христиана Мейера.