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Новости 18:45

"Известия": Задержан главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн

фото ЗакС политика "Известия": Задержан главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн

Столичные правоохранители задержали и увезли на допрос главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна в рамках дела о мошенничестве, сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник. Вместе с ним следственные действия проводятся с еще четырьмя задержанными фигурантами экономического дела. Среди них оказался сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Владимир Якушев.

По сведениям издания, в рамках дела силовики провели обыски по 27 адресам. Источники РБК утверждают, что Брюну и его подельникам вменяют закупку тестов и реагентов по завышенным ценам.

71-летний уроженец Ленинграда Евгений Брюн, работающий на своей внештатной должности с 2009 года, регулярно выступает в качестве ведущего эксперта по вопросам наркомании и алкоголизма на лентах государственных информагенств.


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