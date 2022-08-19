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Новости 19:25

"Твоя дочь оказывается предателем": Сенатор Исаков перестал общаться с дочерью-пацифисткой

фото ЗакС политика "Твоя дочь оказывается предателем": Сенатор Исаков перестал общаться с дочерью-пацифисткой

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуард Исаков отреагировал на недавнее интервью с его дочерью от первого брака Дианой, которая публично выступила с критикой военной спецоперации на Украине. По словам политика, с утра его донимают похожими звонками журналисты с просьбой о комментарии, при этом слова ему даются трудно в ситуации, "когда твоя дочь оказывается предателем".

"С того момента, как я узнал, что у нее антироссийская позиция, мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. <...> Она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора", - написал Исаков в своем Telegram-канале.

В своей характеристике дочери он указал, что после школы Диана не захотела учиться и жила на его обеспечении. Она также состоит на учете в психоневрологическом интернате и в прошлом позиционировала себя как представительница ЛГБТ-сообщества.

фото: council.gov.ru


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