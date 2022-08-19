Дом Шведерского на Петроградской стороне признали памятником

Руководство петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включило дом Шведерского, расположенный на углу Большой Пушкарской улицы и Каменноостровского проспекта, в реестр региональных памятников.

Четырехэтажное здание возникло на своем месте на рубеже XIX-XX веков, будучи построенным по проекту петербургского архитектора Владимира Цейдлера. По этому адресу регулярно бывали литераторы Александр Блок, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Иван Бунин и проживал архитектор Дмитрий Крыжановский.

После Октябрьского переворота пришедшие к власти большевики национализировали дом. В настоящее время, как и в начале XX века, его первый этаж занят различными организациями, а остальные этажи сохраняют жилую функцию.

фото: kgiop.gov.spb.ru