В российском МИД назвали страны, в которых может заработать платёжная система "Мир"

Российские власти продолжают вести диалог с иностранными партнёрами о возможности их подключения к отечественной платёжной системе "Мир", известил в разговоре с ТАСС замруководителя дипведомства Александр Панкин.

На данном этапе ведутся переговоры с Египтом, Китаем, Кубой, Азербайджаном, Бахрейном, Таиландом, Индией, Мьянмой, Нигерией.

По словам Панкина, диалог "активизировался" на фоне отключения российских банков от международных платёжных систем. "Ведём активную работу в этом направлении", – резюмировал дипломат.

На сегодняшний день российские карты системы "Мир" принимают, за ис ключением России, в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Южной Осетии, Абхазии, Вьетнаме и Турции.