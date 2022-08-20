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Новости 10:56

В российском МИД назвали страны, в которых может заработать платёжная система "Мир"

фото ЗакС политика В российском МИД назвали страны, в которых может заработать платёжная система "Мир"

Российские власти продолжают вести диалог с иностранными партнёрами о возможности их подключения к отечественной платёжной системе "Мир", известил в разговоре с ТАСС замруководителя дипведомства Александр Панкин.

На данном этапе ведутся переговоры с Египтом, Китаем, Кубой, Азербайджаном, Бахрейном, Таиландом, Индией, Мьянмой, Нигерией.

По словам Панкина, диалог "активизировался" на фоне отключения российских банков от международных платёжных систем. "Ведём активную работу в этом направлении", – резюмировал дипломат.

На сегодняшний день российские карты системы "Мир" принимают, за ис ключением России, в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Южной Осетии, Абхазии, Вьетнаме и Турции.


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