Свыше 40 тысяч россиян заразились коронавирусом за последние сутки

За последние 24 часа в России коронавирусом заразились 40 010 жителей страны, отчитался в субботу, 20 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Из обозначенного количества россиян 4399 — петербуржцы. В больницы Северной столицы за минувшие 24 часа с подтверждённым ковидом пали 285 горожан, всего же в стране госпитализация потребовалась 3450 гражданам.

Также в РФ подтверждено 69 COVID-смертей, из которых 16 зарегистрированы в Петербурге.

В городе на Неве на фоне роста общей заболеваемости увеличили коечный фонд, добавив 500 дополнительных мест.