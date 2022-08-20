В гордуме Асбеста высказались о конфликте с сыном депутата, назвавшего своих соотечественников "грязью"

Спикер городской думы Асбеста Сергей Ларионов высказался о конфликте, в который попал сын местного депутата, назвавший волонтёров местного автоклуба "грязью", пишет "Подъём".

По словам Ларионова, решать, кто прав, а кто - виноват, предстоит на ближайших выборах избирателям.

"Каждый поступает в соответствии со своими ценностями и в соответствии своей культуры. Быть ему депутатом или нет, решат избиратели", - лаконично отреагировал он.

После того, как резонансное видео стало известно широкой общественности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал 21-летнего Егора Александрина, нарёкшего снимавших его граждан "грязью", а себя - "человеком", записать видеоизвинения, а его отца, депутата гордумы Асбеста Дмитрия Александрина, "дать сыну подзатыльник". Извинений ни в какой форме не последовало, а Александрин-старший удалил свои страницы в социальных сетях.