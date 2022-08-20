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Новости 14:22

Володин предложил отправить в Донбасс охранников ресторана, не пустивших военного в форме

фото ЗакС политика Володин предложил отправить в Донбасс охранников ресторана, не пустивших военного в форме

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин высказался о конфликте, который произошёл в столичном ресторане "Магадан". Там охранники не пустили военного в форме через парадных вход. Соображения спикера федерального парламента приведены в его Telegram-канале.

"Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс", — интересуется у подписчиков Володин.

Инцидент в московском ресторане "Магадан" произошёл ещё 13 августа. Там служба охраны отказала во входе лейтенанту Воздушно-космических сил, который пришёл на день рождения матери, предложив ему  зайти "через клумбу и кусты", писал "РЕН ТВ".

Владелец ресторана Аркадий Новиков после всего произошедшего заявлял, что "до глубины души возмущен произошедшим", а всех причастных к инциденту уволили. Несмотря на это, мать военнослужащего написала заявление в прокуратуру.


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