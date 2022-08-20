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Новости 16:42

В Ленобласти обустроят четыре новых общественных пространства в разных городах

фото ЗакС политика В Ленобласти обустроят четыре новых общественных пространства в разных городах

Министерство строительства РФ подвело итоги конкурса по выбору лучших проектов, предполагающих создание комфортной городской среды. В их число вошли четыре населённых пункта, расположенных в Ленинградской области, информирует пресс-служба правительства по региону.

По итогам конкурса благоустройству подлежат сквер "Строитель" в Сосновом Бору, парк "Зелёный квадрат" в Пикалёве, парк "45 ключей к одному ключ-городу" в Шлиссельбурге и городской парк культуры и отдыха в Подпорожье.

В частности, в Сосновом Бору будет восстановлен фонтан и расширена зона для отдыха горожан, в Шлиссельбурге организуют новую пешеходную зону, в Подпорожье обустроят площадку для мероприятий и семейного досуга, а в Пикалёво в парке разобьют сцену, спортплощадки и оформят новую экотропу.

На все обозначенные цели предусмотрено 305 млн рублей.


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