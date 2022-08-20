В День госфлага РФ Дворцовый мост получит особенную подсветку

В понедельник, 22 августа, в День государственного флага РФ, в очередной раз празднично подсветят петербургский Дворцовый мост, делится пресс-служба Смольного.

Самая известная городская переправа окрасится в цвета национального триколора. Всего в данном действе "поучаствуют" порядка 600 светодиодов. Торжественное оформление по случаю обозначенного празднества можно будет увидеть в 20:50 до 23:59.

Следует напомнить, что архитектурно-художественную подсветку на Дворцовом мосту оформили в 1997 году. В 2010 году светодиоды пришли на смену галогенным лампочкам, благодаря внешний вид переправы кардинально изменился. Так, в праздничные и памятные дни решётка моста из 156 секций получила возможность светиться разными цветами.