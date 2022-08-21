По факту гибели дочери философа Александра Дугина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 29-летней журналистки и политолога Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвался накануне в Одинцовском городском округе Московской области. Она приходилась дочерью философу и политическому деятелю Александру Дугину, идеологу евразийства и "русского мира".

По версии следствия, убийство общеопасным способом произошло в результате срабатывания взрывного устройства в в автомобиле Toyota Land Cruiser.

"Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления", - говорится в сообщении от СК.

Политолог Сергей Марков утверждает в своем Telegram-канале, что Александра Дугина после гибели дочери госпитализировали. Газета "Коммерсант" отмечает, что субботним вечером он собирался ехать вместе с Дарьей в одном джипе, но планы семьи впоследствии поменялись.