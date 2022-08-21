ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:12

По факту гибели дочери философа Александра Дугина возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика По факту гибели дочери философа Александра Дугина возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 29-летней журналистки и политолога Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвался накануне в Одинцовском городском округе Московской области. Она приходилась дочерью философу и политическому деятелю Александру Дугину, идеологу евразийства и "русского мира". 

По версии следствия, убийство общеопасным способом произошло в результате срабатывания взрывного устройства в в автомобиле Toyota Land Cruiser.

"Следствием прорабатываются все возможные версии совершения преступления", - говорится в сообщении от СК.

Политолог Сергей Марков утверждает в своем Telegram-канале, что Александра Дугина после гибели дочери госпитализировали. Газета "Коммерсант" отмечает, что субботним вечером он собирался ехать вместе с Дарьей в одном джипе, но планы семьи впоследствии поменялись.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама