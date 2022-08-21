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Новости 11:25

В Петербурге насчитали более 4 400 заражений коронавирусом за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге насчитали более 4 400 заражений коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом, о чем сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Для сравнения: в прошлое воскресенье их насчитали 28 982. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 64 человека (на пять меньше, чем накануне). Сумели поправиться 22 236 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Москва – 7 431 новый больной, за ней следуют Петербург – 4 407 (на восемь больше, чем накануне), и Подмосковье – 2 855. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса излечились 2 173 человека и скончались 14 (накануне – 16).

В мире Россия занимает девятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Южной Корее.


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