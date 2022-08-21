Благотворительный забег в Ленобласти собрал более 300 тысяч рублей для НКО

В Приоратском парке Гатчины состоялся благотворительный забег, в котором поучаствовали более 500 жителей Ленобласти. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, собравшиеся пожертвовали в общей сложности более 300 тысяч рублей на деятельность некоммерческих организаций. Участникам забега на различные дистанции предлагали выбрать, какой из десяти социально ориентированных НКО адресуется пожертвование.

"Бег в пользу благотворительных организаций — это правильно вдвойне, так как идёт польза и собственному здоровью, и обществу", - произнес в ходе мероприятия зампред правительства области Владимир Цой.

Из десяти реципиентов финансовой помощи семь организаций представляли Всеволожский и Гатчинский районы.

фото: lenobl.ru