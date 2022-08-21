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Новости 15:45

На Петроградской стороне приостановили проект строительства гостиницы

фото ЗакС политика На Петроградской стороне приостановили проект строительства гостиницы

Владельцы бывшего дома быта на Бармалеевой улице, 6-8 в Петербурге решили отложить реализацию проекта строительства гостиницы на этом участке, о чем пишет "Фонтанка". Четыре года назад объектом завладела мурманская компания "Северный альянс", вскоре после сделки получившая одобрение проекта апарт-отеля от КГИОП. Фирма входит в рыбопромышленный холдинг "Норебо".

Некоторое время здание подвергалось перестройке: в числе требований чиновников оказалось снижение высоты на полметра. После 2019 года недострой безуспешно пытались продать. На сегодняшний день об открытии гостиницы по этому адресу речи не идет.

"В настоящее время структуры "Норебо" приостановили реализацию данного инвестиционного проекта, продажа объекта не планируется", - рассказал представитель "УК Норебо" Сергей Сенников.

Частично снесенный в 2000-е годы дом быта на Бармалеевой улице, согласно данным ресурса Citywalls.ru, был построен в конце 1960-х годов.


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