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Новости 16:23

За сутки число COVID-госпитализаций в Петербурге упало в полтора раза

фото ЗакС политика За сутки число COVID-госпитализаций в Петербурге упало в полтора раза

Петербургское правительство обнародовало последнюю суточную коронавирусную статистику. Из информационного бюллетеня следует, что за последние 24 часа людей с симптомами коронавируса и пневмонии поступило в больницы в полтора раза меньше (206 вместо 306 накануне). Выписанными числится тоже меньшее количество людей (164 вместо 225). 

В реанимационных отделениях лежат 215 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 32 человека. Амбулаторно лечатся 22 684 петербуржца. 

За сутки прошли ревакцинацию от инфекции 7 118 человек. В запасе у города остается 596 700 доз вакцины.


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