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Новости 21 августа, 17:34

ДТП в Ульяновской области унесло жизни не менее шестнадцати человек

фото ЗакС политика ДТП в Ульяновской области унесло жизни не менее шестнадцати человек

Авария на трассе в Николаевском районе Ульяновской области привела к гибели как минимум шестнадцати человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На дороге столкнулись микроавтобус с фурой, которая выехала на встречную полосу. По последним данным, водитель грузовика скончался на месте. Также известно, что среди погибших и пострадавших не имеется несовершеннолетних.

"По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По версии регионального главка МВД, водитель большегруза не сумел затормозить и наехал на минивэн, который был зажат между двумя другими грузовыми автомобилями. Перед трагедией на участке шоссе из-за дорожного ремонта образовалась пробка.


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