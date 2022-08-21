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Новости 21 августа, 17:55

Петербург попал в пятерку мегаполисов с наибольшим загрязнением воздуха диоксидом азота

фото ЗакС политика Петербург попал в пятерку мегаполисов с наибольшим загрязнением воздуха диоксидом азота

Американский Институт воздействия на здоровье (HEI) выпустил свежий доклад, в котором анализируется уровень загрязненности воздуха диоксидом азота в крупных городах мира. В нем приводятся сведения, полученные на основе спутниковых данных и собранные за 2019 год. Петербург занимает в антирейтинге четвертое место с показателем 38,3 микрограмма диоксида азота на кубический метр. На исследование обратило внимание издание "Бумага". Российский мегаполис оказался позади китайского Шанхая, Москвы и столицы Ирана Тегерана. Замыкает первую пятерку Пекин.

Высокая концентрация диоксида азота в атмосфере провоцирует развитие астмы и иных респираторных заболеваний. Чаще всего в XXI веке высокие показатели загрязнения связаны с обилием выхлопных газов.


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