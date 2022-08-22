Росавиация продлила запрет на перелеты в аэропорты юга страны

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов в южных и центральных регионах России, сообщило ведомство утром 22 августа. На этот раз запрет установлен до 29 августа.

Под ограничения попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Прочие воздушные гавани в стране работают в штатном режиме, отметили в федеральном агентстве.

Авиакомпаниям, как и прежде, рекомендовано использовать альтернативные маршруты перевозки пассажиров. Для этого они могут использовать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Москвы, Сочи и Ставрополя.

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