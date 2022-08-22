Петербург вошел в десятку регионов с зарплатами выше средней

Петербург оказался на девятой позиции в рейтинге российских регионов с наибольшей долей работников, получающих зарплату выше средней, говорится в результатах исследования РИА "Новости". Соответствующую информацию информагентство опубликовало 22 августа.

Как сообщается, первое место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу, где 71,9% работников получает зарплату выше средней по стране. Второе и третье место отошло, соответственно, Чукотскому и Ненецкому автономным округам, вслед за ними встали Ханты-Мансийский АО — Югра, Магаданская и Сахалинская области и Якутия.

Москве отошло восьмое место — согласно официальным данным, здесь у 46,8% работников зарплаты превышают средний уровень по стране. На девятом месте оказался Петербург с 46,%, замкнула десятку Мурманская область с 43,3% сотрудников, величина зарплат которых выше средней.

Исследование основано на данных официальной статистики за 2021 и 2022 годы. Худшие результаты показали Ивановская область, Чеченская республика и Калмыкия.