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Новости 11:30

Заболеваемость ковидом в Петербурге третьи сутки держится на одном уровне

фото ЗакС политика Заболеваемость ковидом в Петербурге третьи сутки держится на одном уровне

Показатели заболеваемости коронавирусом в Петербурге третий день подряд держатся на приблизительно одинаковом уровне, следует из данных федерального оперштаба. Согласно информации от 22 августа, за сутки в городе выявлено 4 410 случаев заболевания, что немногим больше 4 407 случаев днем ранее и 4 399 перед этим.

Одновременно в Петербурге продолжает снижаться количество госпитализаций: в понедельник оперштаб отчитался о 137 пациентах, отправленных в стационары за прошедшие сутки. При этом в воскресенье сообщалось о 146 госпитализированных, а в субботу — о 285. Количество выздоровлений за 24 часа подросло с 2 173 до 2 645, количество смертей снизилось с 14 до пяти.

Всего по России зафиксирован 33 061 новый случай коронавируса. Госпитализированы 1 704 человека, выздоровел 22 281 пациент, скончались 57 человек.


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