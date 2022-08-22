Пулково добивается от ФАС отмены регулирования тарифов

Оператор аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой прекратить регулирование тарифов за обслуживание на внутренних рейсах. Как пишет "Коммерсант", компания не считает себя монополистом, позиционируя себя как конкурента московских аэропортов. Кроме того, в Пулково напоминают, что вопреки инфляции не поднимали тарифы на региональные рейсы в течение пяти последних лет. Авторы обращения полагают, что предлагаемая ими мера не должна существенно повлиять на доступность авиаперевозок.

"Стоимость аэропортовых услуг составляет 5–6% от затрат перевозчика, и изменения незначительно влияют на стоимость авиабилетов", - указывают представители оператора.

В письме, отправленном в ФАС, также приводятся тезисы из исследования ГосНИИ гражданской авиации.

Газета отмечает, что с 2020 года антимонопольщики частично отменили регулирование тарифов в Пулково на московском и международном направлениях.