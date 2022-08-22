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Новости 11:54

Комздрав сообщил об увеличении количества коек для больных коронавирусом

фото ЗакС политика Комздрав сообщил об увеличении количества коек для больных коронавирусом

В Петербурге увеличено количество коек для приема пациентов с коронавирусом и пневмониями, говорится в Telegram-канале комитета по здравоохранению. Сообщение об этом появилось 22 августа.

"Количество инфекционных коек для приема больных с COVID-19 и пневмониями с сегодняшнего дня увеличено на 56. Они развернуты в Александровской больнице", — проинформировал комздрав.

В предыдущий раз комитет отчитывался об увеличении коечного фонда 18 августа. Тогда в трех медучреждениях города было перепрофилировано под работу с больными ковидом 520 коек, что позволило увеличить общее количество мест для пациентов с COVID-19 до 2 712.


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