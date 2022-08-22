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Новости 12:20

Дом-памятник в Ломоносове превратят в апарт-отель

фото ЗакС политика Дом-памятник в Ломоносове превратят в апарт-отель

В центре Ломоносова с молотка ушло аварийное здание, включенное в реестр памятников регионального значения. Как сообщает пресс-служба "ДОМ.рф", здание по адресу Дворцовый проспект, 14/9А площадью 1300 кв. метров досталось "Строительной Компании Союз". Бизнесмены планируют воссоздать объект, опираясь на исторические документы, и приспособить его под современный апарт-отель. Лицензия от Минкульта на реставрацию зданий у организации имеется.

"По предварительным расчетам, вложения окупятся за три года. Но, думаю, мы сможем справиться и раньше: все делаем своими силами, почти не привлекая сторонние организации", - рассказал гендиректор компании Заза Паксадзе.

Ранее в старинном доме, построенном во второй половине XIX века, располагалась телефонная станция. В реестр памятников заброшенный объект, ранее называвшийся домом Зингера, включили в 2001 году.


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